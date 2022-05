MÅ ØKE SYSSELSETTINGA: Fylkesdirektør for Nav Troms og Finnmark, Kristin Røymo, er bekymret for verdiskapinga i landsdelen. Spesielt viktig blir det å finne gode løsninger for å få i jobb, hel eller deltid, de som i dag er utenfor arbeidlivet. Pressefoto