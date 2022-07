Nye Troms

Framskutt NTP, vingeskutt Nord-Norgebane?

Tog tilhørende Ofotbanen AS på Narvik stasjon. Arkivfoto: Vidar Knai / Scanpix

I VG for 22. juni fantes beskjeden om at Nasjonal transportplan (NTP 2026-2037) var framskutt med et år, angivelig fordi saksmengden var for stor og irrelevant.