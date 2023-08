Fra verdens nordligste whisky til kirkebenker oppspist av hester

Med beliggenhet under de de majestetiske Lyngsalpene produseres det sprit basert på arktiske ingredienser. Fredag lot godt voksne balsfjordinger seg imponere over besøk både hos Aurora Spirit Destilleri og Lyngen kirke. KULTUR

20.08.2023

Omkranset av Lyngsalpene, Lyngenfjorden og utsikt over det arktiske landskapet på 69° nord ved Årøybukt er beliggenheten intet annet enn spektakulært.

Hele prosessen

Spektakulært og spennende er definitivt også selve området destilleriet er bygget på, nemlig en tidligere NATO kaldkrigsbase. Her, i nettverket av tunneler og bunkere finner modningen av whisky sted.

Dette og prosessen med produksjon av ulike typer brennevin som vodka, akevitt, gin og whisky på verdens nordligste destilleri var noe de rundt 35 deltakerne fra Balsfjord fikk nøye forklart av dyktige guider.

Lokalt produkt

Før dette skjedde fikk de fremmøtte servert lunsj bestående av smak fra Lyngen, deriblant Lyngenreker, som historielagets Oddvar K. Skogli mer enn antydet kom fra Balsfjord.

Akkurat det skal vi la stå usagt, spriten til destilleriet som blir solgt under merket Bivrost kommer definitivt fra Lyngen. Takket være daglig leder Tor Petter Weien Christensen. Det var under en tur til Skottland den whiskyglade gründeren fikk ideen om å lage et lokalt produkt samtidig som han kunne skape flere lokale arbeidsplasser.

– Ideen fikk jeg for ti år siden. Det var mange år med planlegging og mange nei fra ulike banker, men i 2016 var vi i gang med bygging, sier Christensen.

– Hvorfor akkurat på denne plassen?

– Her er godt og rent vann, elektrisitet i massevis og sist, men ikke minst er det god utsikt, sier den daglige lederen.

Fra norrøn tid

Og når det gjelder navnet Bivrost går dette tilbake til norrøn tid, med røtter i en 1.000 år gammel viking legende om nordlyset. Vikingene kalte nemlig nordlyset "bivrost" - direkte oversatt betyr det "bevrende bro". De trodde nordlyset var broen for gudene mellom Midgard og Åsgard.

Etter at de besøkende hadde fått innblikk i bedriftens mytiske norrøne fortid, vikingtidens drikkeskikker, hjemmebrenning i Nord‐Norge, og lære om hi‐tech alkohol produksjon på toppen av verden fikk de som ønsket prøvesmake på edle dråper. Utvilsomt produkter som ble godkjent.

Fra helligdom til helligdom

Fra destilleriet som av de ansatte betraktes som det aller helligste på fabrikken gikk turen videre til det som av mange lyngsværinger er enda mer hellig, nemlig Lyngen kirke. Her fikk gjengen med bussturister fra Balsfjord høre Rolf Magne Hansen fortelle om kirkas snart 250 årlige historie. Deriblant at kirka var ombygd flere ganger og at da tyskerne ankom Lyngseidet under 2. verdenskrig ble altertavla og annet viktig inventar plukket ned og sendt til riksantikvaren for oppbevaring så lenge krigen pågikk.

– Da tyskerne var på Lyngseidet under krigen hadde de også hester inne i kirka. De trampet sund gulvet og spiste på benkene inne i kirka, så da krigen var over måtte dette skiftes ut med nytt, sa Hansen.

Som menighetsrådets leder kunne han også forteller at det på det meste hadde vært 700 personer som stod i kø for å gå opp til alters, og var du så uheldig å duppe av når du var i kirka var «straffen» klar.

– I kirka har vi en hammer med et 180 centimeters skaft. Kirketjeneren sin oppgave var nemlig å pikke de som sovnet av i hodet med denne hammeren. For øvrig en svensk skikk som er kommet til Lyngen, sa Hansen.

Flott tur

Leder i Balsfjord historielag, Oddvar K. Skogli, var en av mange som dro på smilebåndet etter å ha hørt sistnevnte opplysning. En leder som var storfornøyd med hele turen til Lyngen.

– En kjempefin og interessant tur som vil bli husket. Hos Aurora Spirit fikk vi en veldig flott omvisning og dyktige guider hadde skikkelige gode innføringer om bedriftens historie og de ulike prosessene som foregår. Her fikk vi også smaksprøver, og samtidig må det rettes en stor takk til Rolf Magne Hansen sine fortellinger om Lyngen og historien om Lyngen kirke, sier Oddvar K. Skogli.