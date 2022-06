Nye Troms

Fortvilte over tre tapte poeng på hjemmebane

FORTVILER: Lagkaptein Jørgen Stensland og Bård André Olsen fortviler over nok en spolert målsjanse for Storsteinnes mot Ramfjord onsdag kveld. Foto: Ivar Løvland

(5. div.: Storsteinnes–Ramfjord 2–3) Oppturen for Storsteinnes stoppet brutalt fire dager etter at de knuste Øverbygd. Mot Ramfjord fortvilte hjemmelaget over tre tapte poeng og muligheta for å nærme seg tabelltoppen.