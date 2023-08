Toralf fra Øverbygd i Norgescup:

Øverbygd-brødrene Georg og Toralf Rydningen Martinsen leverte begge solide prestasjoner norgescupritt sist helg. Toralf var bare centimeter unna sin første seier i norgescupen.

Publisert: 24.08.2023 kl 16:00

– Det var nært. Det var vel bare centimeter om å gjøre, sier Toralf Rydningen Martinsen.

20-åringen kom sammen med fem andre likt mot målstreken under seniorenes fellesstart i norgescupen i Glåmdal lørdag. Dessverre for øverbygdingen gikk han "tapende" ut av spurten de seks hadde, og endte på 6. plass, selvsagt på samme tid som vinneren.

– Vi "slang" vel fram sykkelen alle seks, så der var det fotofinish, sier Toralf.

I TRÅKKET: Toralf Rydningen Martinsen fra Øverbygd representerer Lillehammer CK. Foto: Jan Aasgaard

Han endte fredag på en 9. plass på temporittet, mens han på søndagens fellesstart endte på en 27. plass, to minutter bak vinneren. De to fellesstartene i helga var på 130 og 120 km.

– Jeg har 5.- og 6. plasser i norgescupen i år. Målet er å ta steget opp på pallen, og jeg føler at jeg nærmer meg, sier øverbygdingen.

Både han og broren Georg sykler for Lillehammer cykleklubb, og selv om de bor sammen på Lillehammer, blir det til at de trener ganske lite sammen.

– Jeg trener med seniorene og Georg trener med juniorene, så vi sykler nok overraskende lite sammen, sier storebror Toralf.

SOLID: Toralf Rydningen Martinsen nærmer seg de beste i seniorklassen. Her er han på tempoen sist fredag der han endte på en 9. plass. Foto: Eivind Fougner/LCK

Junior

På fredagens temporitt kom Georg på 10. plass i juniorklassen, mens han på fellesstarten lørdag kom først til mål sammen med to lagkamerater fra Lillehammer CK, Kasper Haugland og Jørgen Nordhagen. De tre gjorde opp om seieren, der var Haugland best, mens Georg Rydningen Martinsen ble toer. De var over minuttet foran resten av feltet.

Søndag endte Georg på en 30. plass i fellesstarten til juniorene, omtrent på samme tid som vinneren i juniorklassen.

Tredje året

20 år gamle Toralf er tredje sesongen i seniorklassen. Han er inne blant de seks fra Lillehammer CK som sykler UCI-ritt rundt om i Europa. Han har syklet ritt i Frankrike, og skal snart til Tsjekkia på sykling.

Før det venter det neste helg to norske prestisjeritt under Lillehammer Grand Prix. Det er to endagsritt som da skal unnagjøres.

– Første målet nå er pallen i norgescup for meg. Det er jeg i posisjon til å klare, så får vi ta nye steg derfra, og jeg setter meg hele tiden nye mål, forsikrer Toralf Rydningen Martinsen.