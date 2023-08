Først møte med en statsråd, så fotball for Anna

Stjerneserien fikk storfint besøk fra fotballforbundet, regjeringa, ordføreren og forbundslederen i sykepleierforbundet. For Anna fra Storsteinnes ble minnene mange etter lørdagen.

– Det er stas med slikt besøk, sier Anna Ingebrigtsen.

Da høsten første runde i Stjerneserien ble avviklet på Moan lørdag, fikk spillerne fra Balsfjord Stars, IL Pioner og TIL Full Fart Fremover gjester høyere «på strå» enn noen gang tidligere. Anna fra Storsteinnes fikk hilse på kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik, som i anledninga valgkampen var innom og hilste til deltakerne i Stjerneserien.

– Det var stas det, og så fikk jeg tatt bilde med han, sier Anna.

Vennskap viktigst

Men en statsråd og andre besøk til tross; det var fotballkampene mot de andre lagene og samholdet dem imellom som var det viktigste for henne lørdag.

KAMP: Anna Ingebrigtsen ryddet opp i stor stil når det bar til kamper lørdag, etter møtet med statsråden. Foto: Ivar Løvland

– Vi har trent lenge for disse kampene. Det er ikke det viktigste å vinne, det er å ha det gøy som er viktig. Ha det artig i lag, sier Anna, som gikk rett inn i kamp for laget sitt, Balsfjord Stars, etter at alle talene og åpninga av turneringa var unnagjort.

– Noen ganger treffer jeg og skårer, andre ganger ikke, sier Anna.

Stoppet nesten alt

En som virkelig skapte «grå hår» på sine motstandere lørdag var Pioner sin målvakt Jeremiah Gibson. Han stoppet det aller meste da TIL Full Fart Fremover var motstandere, og Pioner påførte tromsølaget ett av deres sjeldne nederlag.

REDDET MYE: Målvakt Jeremiah Gibson var ikke lett å skåre mål på i lørdagens kamper. Foto: Ivar Løvland

– Jeg redder nesten alt, jeg er flink, sier 32-åringer og ler godt.

Han fikk nesten dårlig samvittighet etter hvert som han stoppet det ene forsøket etter det andre fra kompisene, men å slippe inn mål med bevisst, for å berge vennskap, nei det trodde han ikke kom til å skje:

– Det er nesten vondt å ikke la dem skåre, men jeg tror ikke jeg blir å slippe inn noen med vilje, sier Jeremiah og smiler lurt.

– Betyr mye for oss

I Balsfjord er det Stine Evita Lauten-Tøftum som er ildsjela i Balsfjord Stars, som ligger under Storsteinnes idrettslag. Hun fikk mange rosende ord fra de prominente gjestene som kom til turneringsstart, og syntes det var stas med slikt besøk som de fikk.

HILSTE: Statsråd Sigbjørn Gjelsvik (Sp) fikk hilse på Stine Evita Lauten-Tøftum under sitt besøk på Storsteinnes. Foto: Ivar Løvland

Ikke bare var kommunal- og distriktsminsteren innom, men fotballforbundets direktør for aktivitet og utvikling, Alf Hansen, Helge Matland og Jo Are Vik fra Troms fotballkrets, Balsfjord-ordfører Gunda Johansen og forbundslederen i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, var også til stede.

– At vi får besøk av alle disse er stort for oss. Det betyr mye for spillerne å bli sett slik, sier Lauten-Tøftum.

Hun fikk ikke snakke med kommunalt- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik, bare hilst på ham, men hadde hun fått sjansen i to minutter hadde beskjeden vært klar:

– Da ville jeg fortalt om lagene våre, og kanskje bedt dem om å legge litt mer til rette og gi mer penger til tilrettelagt fotball og idrett.

Stas å se

Ministeren selv syntes det var hyggelig å være innom Stjerneserien, der han hilste på mange av spillerne.

– Et slikt arrangement er utrolig verdifullt, og det er en god illustrasjon på hvordan idretten bidrar til mangfold, også for de som kan ha behov for å bli ekstra sett og gi dem glede. Bare se hvor mye glede de gir tilbake, sier Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Han understreker at idretten gjerne er livskrafta i små lokalsamfunn.

SELFIE MED GJENGEN: Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik sikret seg en selfie med deltakerne i Stjerneserien i solskinnet på Moan lørdag. Foto: Ivar Løvland

– Jeg er imponert hva som er fått til her på Storsteinnes, både av anlegg og aktivitet, sier statsråd Gjelsvik.

Viktig for fotballen

Direktør for utvikling og aktivitet i Norges fotballforbund, Alf Hansen, sier tilrettelagt fotball er viktig for utviklinga av norsk fotball.

– Dette er sårbare turneringer som er avhengig av enkeltpersoner og idrettslag for å holde dem i gang. For norsk fotballs mangfold er turneringene svært viktige, og vi ønsker oss flere slike lag og turneringer rundt om, sier Hansen.

For å klare det er bedre rammebetingelser en vesentlig faktor.

– Da er samarbeid med det offentlige viktig, også for å kartlegge hvor spillere er og for å kunne organisere lag, sier Alf Hansen.

ROS: Alf Hansen fra Norges Fotballforbund roste den lokale ildsjelen Stine Evita Lauten-Tøftum under besøket på Storsteinnes. Foto: Ivar Løvland

Han roser jobben Stine Evita Lauten-Tøftum gjør med Balsfjord Stars:

– Det er ressurspersoner som henne med hjerte for fotballaktivitet vi trenger flere av rundt om i landet.

Tre ting behøves

Helge Matland i Troms fotballkrets har hatt et varmt hjerte for tilrettelagt fotball i mange år, og mener det er viktig med et tilbud for alle. Han sier det kreves tre grunnpilarer for at det er levelig på bygda og at folk skal kunne ha det godt:

– Det er et næringsliv, det er en skole og det er idretten. Da er det levelig på bygda!

På sine hjemtrakter

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, syntes det var stas å besøke hjemkommunen og Stjerneserien.

– Dette er helt fantastisk. Den livsgleden og det engasjementet som vi ser her, på og rundt banen, er så viktig. Alle bidrar på sin måte, og slik vi bygger gode lokalsamfunn, sier Lill Sverresdatter Larsen, som kommer fra Josefvatn.

Stjerneserien med tilrettelagt fotball har to spillehelger til i løpet av høsten i Troms, i Finnfjordbotn og i Tromsø.