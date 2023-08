Første konkurranse for hesten Cora:

Florinas Princess Cora hadde aldri deltatt i et sprangstevne før lørdag. Det synes rytteren at den firbeinte 5-åringen kom fint ut av.

Publisert: 21.08.2023 kl 13:35

– Jeg er fornøyd med «Cora». Hun var flink, sier Alexandra Moland.

27-åringe fra Finnsnes har i sommer, sammen med en venninne, tatt jobben med å «ri inn» unghesten som eies av Katja Karolius på Senja. Lørdag debuterte Alexandra med hesten under sprangstevnet Målselvsprangen. Der startet de først med å gå en runde med 40 cm høye hinder.

– Nå var vi bare ute etter å få erfaring, der det å komme oss gjennom var det viktigste, sier Alexandra Moland.

27-åringen har en egen spranghest, og for hennes del har det vært en ny erfaring med å skulle ri inn en helt fersk hest som «Cora».

– Samarbeide og tillit til hverandre er viktig i sprangridning, og det er en fordel å kjenne hverandre fra før av. En må ha litt guts og tørre ri dem frem, særlig når det er unghester, sier Alexandra Moland.

Det å ufarliggjøre hindrene for unge hester er viktig.

– Når det er nøling, må man fortelle dem at det ikke er skummelt, sier Alexandra.

Skal en ekvipasje lykkes i sprangridning, nytter det ikke at bare én av de impliserte har dagen.

– Nei, samspill er det viktigste. Det nytter ikke om en er på plass og den andre ikke, både hest og rytter må ha dagen om vi skal lykkes, sier Alexandra Moland.

Tradisjonsrikt stevne

Hun representerer Midt-Troms og omegn hestesportsklubb, og det var de som arrangerte Målselvsprangen i helga. Det kom 200 startende til sprangstevnet som årlig arrangeres helga rett før skolestart. 50 ulike ryttere og hester utgjorde de 200 startende i programmet.

– Det er et pent antall deltakere, og vi er fornøyde med at vi klarer å samle så mange her på Olsborg, sier stevneleder Geir Magne Jensen i hestesportsklubben.

De har knapt 140 medlemmer og har bra med aktivitet, men tar gjerne imot flere medlemmer i klubben.

– Vi har plass til flere, sier Jensen.

Målselvsprangen markerer avslutninga på konkurransesesongen utendørs, og i helga var det ekvipasjer fra Nordreisa i nord til Harstad og Skjomen i sør på plass på Olsborgmoen.