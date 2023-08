Representantene fra de nordligste regionene ble ikke godkjent som årsmøtevalgte delegater. I protest forlot de årsmøtet i Norsk Bobilforening.

Publisert: 17.08.2023 kl 06:00

Foranledningen var at ved oppstart av sitt landsmøte og landsmøtetreff i Selbu sist lørdag valgte representanter fra de sørlige bobilkretser å kreve avstemming om delegatene fra Region Nordland kan godkjennes som årsmøtevalgte delegater.

Forlot i protest

Ved opptelling av de avgitte stemmer ble 17 stemmer gitt for å ikke godkjenne dem, og 12 stemmer for å godkjenne dem som landsmøtedelegater. Det resulterte i at den største bobilforeningen i Norden, har havnet i en svært uheldig situasjon.

– Landsmøtet fikk dermed en svært dårlig start, og de nordligste regionene som består av region Midt, region Nordland og region Nord –Troms og Finnmark valgte å forlate landsmøtesalen i protest mot en slik behandling av årsmøtevalgte delegater, sier Ulf Nylund.

Delt i to

Balsfjordingen som er medlem i region nord forteller at tilbake satt et mindretall av medlemmer med stemmerett, men ikke tilstrekkelig til å kunne avholde sitt landsmøte.

– Du kan godt si at dem som satt igjen, ikke forsto konsekvensene av sin handling. Ei handling som resulterte i at Bobil Norge er delt i to, noe som skaper stor usikkerhet for de ansattes fremtidige arbeidsgiver sin tilstedeværelse, fastslår Nylund.

– Betyr dette at årsmøtet måtte avlyses?

– Vest, øst og sør gjennomførte møtet, men dette er ikke lovlig da det kreves minst 75 % deltakelse for å gjennomføre et landsmøte, sier Nylund.

Arnold Pettersen, som i fjor takket av etter ti år som leder av Norsk Bobilforening Region Nord er enig med Nylund.

– De som satt igjen gjennomførte et landsmøte som ikke er lovlig satt ut fra vedtekter. Fremdeles venter vi på protokollen fra møtet så vi vet ikke hva som ble besluttet. Uansett vil vi bestride at årsmøtet ble avholdt lovlig, sier Pettersen.

Konflikter

Han forteller at det er bobilforeningene i nord som blir sett på den store stygge ulven.

– Det er ikke til å stikke under en stol at det har vært konflikter mellom oss i nord og de som er sør for Sinsen-krysset. Du kan godt si at Bobil-Norge er delt i to, og der de som er sør for Sinsen-krysset får gjennom saker til fordel for seg selv, sier Pettersen.

Han påpeker at normalt blir protokollen fremlagt ei uke etter årsmøtet.

– Når denne foreligger vil vi fra Midt-Norge og nordover komme tilbake med uttalelser. For vår del, og i alle fall for min del blir det vanskelig å gå tilbake til Norsk Bobilforening, avslutter Arnold Pettersen.

Lovlig landsmøte

President i Norsk Bobilforening, Jan Utengen, avviser at landsmøtet ble avholdt ulovlig. På spørsmål fra Nye Troms om lovligheten av dette og kommentar til at delegatene fra nord forlot møtet har vi fått følgende redegjørelse fra Utengen.

«Bakgrunnen for at delegatene ikke ble godkjent er at regionen ikke fulgte vedtektene. Delegater skal velges i partallsår på regionenes årsmøter. Region Nordland valgte sine delegater på årsmøtet i 2023. Landsmøtet er etter vedtektene de eneste som kan fravike vedtektene. Saken ble derfor tatt opp til avstemming av de allerede godkjente delegatene som skulle svare på om vedtektene skulle følges eller om vi skulle godkjenne Nordlands delegater ved å sette vedtektene til side i denne saken. Det var skriftlig valg som ga som resultat at 17 stemte for å følge vedtektene og 12 stemte for at delegatene skulle godkjennes. På bakgrunn av stemmetallet ble derfor ikke Region Nordlands delegater godkjent. I ettertid har vi forelagt saken for blant annet advokat som støtter vårt syn på at Landsmøtet ble lovlig avholdt.»