Foreslår lekeplass i byens sentrum

I dag står deler av torget i Bardufoss sentrum ubrukt. Det arealet vil Steffen og Arbeiderpartiet gjøre om til lekeplass.

22.08.2023

– Inne her i sentrum må vi klare å skape enda mer liv. Man har uteområder ved de ulike spisestedene, og å ha en lekeplass her på torget tror jeg ville ha skapt enda mer liv i sentrum. Det sier Steffen Jakobsen i Arbeiderpartiet. Ideen er det partiet som har kommet med. De ønsker å skape mer liv i sentrum.

Triveligere

Allerede er det mange foreldre som tar turen innom torgsenteret, som spiser på Kaffemøya, eller på O’Learys i byen. Jakobsen mener en lekeplass i sentrum kan gjøre det mye triveligere for både foreldre og barn.

– Det handler om å ha det så nært at foreldrene og ungene kan være i det samme området, det tror jeg vil være en greie som kan krydre opp sentrum. Hva gjør vi med et torg som er tomt? Vi har noen gamle striper etter E6 her nå, sier Jakobsen.

Ser til andre plasser

Han tror ideen kan være med på å gi sentrum et nytt liv. Han bruker Nerstranda i Tromsø og sentrum av Sørreisa som eksempler på at lekeplass i sentrum fungerer godt andre plasser.

– Dette kan være med på å revitalisere sentrum. Det skal være en møteplass. Jeg er glad for at vi har fått flere nye butikker som er med på å skape aktivitet. Vi har også fått etableringene av blokkene, slik at man går til sentrum også. Jeg blir veldig inspirert når jeg ser hva de får til der borte i Tromsø og Sørreisa, sier Jakobsen.

Samarbeid

For å få til en lekeplass i sentrum mener Jakobsen at et samarbeid med kommune, næringa og velforeninger må på plass.

– Dette er ikke noe kommunen skal finansiere alene. Det er mange steder man kan søke. At kommunen er tilrettelegger, setter av noe midler og søke. Tippemidler og andre ordninger kan det tas i bruk, sier Jakobsen.

– Jeg tenker at vi sår ideen nå, og så kan man jobbe sammen med sentrumsforeninga og andre aktører fram mot neste sommer. Kanskje klarer man å etablere noe til da, sier Jakobsen.