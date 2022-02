Foreslår å frafalle gjenkjøpsretten til næringstomt

VERDIØKNING PÅ 3,75 MILLION KRONER: Denne ca. 4.410 m2 store næringstomta i Nordkjosbotn ble i 2017 solgt fra Balsfjord kommune for 250 000 kroner til Nord Norsk Maskinutleie AS. Sist høst ble den lagt ut for salg til sum på nærmere 4 mill. Arkivfoto: Leif A. Stensland