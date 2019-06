Nye Troms

Tusenvis av dugnadstimer bak årets villmarksmesse:

Messegeneral Stig Køhl garanterer strålende stemning og mange kjentfolk å møte

GLEDER SEG: Messegeneral Stig Køhl og de andre arrangørene er rundt 1700 dugnadstimer unna starten av årets villmarksmesse. Han ser fram til å ta imot tusenvis av besøkende tredje helga i juni. Foto: Terje Tverås (Arkiv)

BARDU: Snart er det tid for årets beste messe for jakt- og friluftsinteresse. Nordnorsk Villmarksmesse kan by på jaktsimulator, spennende foredragsholdere og siste skrik i friluftsverdenen.