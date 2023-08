Forankret i Bardu: Samhold, nærhet og målrettet utvikling

Publisert: 20.08.2023 kl 06:52

Valget i 2023 nærmer seg, og som en stolt innbygger av Bardu, føler jeg meg sterkt knyttet til denne unike kommunen. Jeg er født og oppvokst her, og etter å ha vært borte i fem år, valgte jeg å flytte tilbake til mitt kjære hjem. Bardu betyr mer for meg enn bare et sted på kartet. Det er et samfunn som utstråler samhold, gir rom for individuelle uttrykk og tilbyr muligheter til å nå mine personlige mål.

Bardu Senterpartis politiske plattform treffer meg på en behagelig måte. De setter fokus på samhold, nærhet, dialog, utvikling og tilretteleggelse, som er fundamentale verdier i vårt lokalsamfunn. Jeg tror sterkt på verdien av å knytte bånd mellom mennesker, uansett hvem vi er. Dette inkluderende miljøet har formet Bardu til et sted der vi kan trives, vokse og støtte hverandre.

Min lidenskap for Forsvaret i Bardu er også stor. Som den største arbeidsplassen i kommunen, er Forsvaret hjertet av våre muligheter. Fra kulturelle begivenheter til helse- og arbeidsplassutvikling legger Forsvaret grunnlaget for mye av det vi kan tilby. Bardu Senterpartis mål om å styrke samarbeidet mellom Forsvaret, næringslivet og samfunnet er avgjørende for å bevare vår livskvalitet og skape en fremtid som stråler.

Dette er grunnen til at jeg har valgt å stille på Bardu Senterpartis kandidatliste. Min prioriteringer er klare: næringsutvikling, kultur- og idrettstilbud, folkehelse og tette bånd mellom politikk og samfunn. Jeg ønsker å se Bardu blomstre som en balanse mellom vekst og identitet, og jeg tror på Bardu Senterparti som en nøkkel til dette.

Min erfaring med Bardu Senterparti har vært varm og inkluderende. Dette partiet er mer enn politikere i avstand; de er med oss på reisen. De lytter til våre bekymringer, tar tak i utfordringene og representerer våre drømmer. Gjennom Bardu Senterparti ser jeg en mulighet for en toveis dialog mellom innbyggere og politikere.

Derfor oppfordrer jeg alle i Bardu til å engasjere seg i dette viktige valget. Stem for et Bardu som omfavner samhold, nærhet og utvikling. La oss sammen forme Bardu slik vi ønsker at det skal være – et samfunn med hjerte, sjel og ambisjon.