Folkehelse, frivillighet og bolyst i Målselv

Folkehelse handler om samfunnets helse og trivsel. Dette inkluderer fysiske, mentale og sosiale aspekter, samt tiltak for å fremme helse og forebygge sykdom.

Publisert: 16.08.2023 kl 14:09

Målet er å skape et sunt samfunn gjennom opplysning, sunne valg, tilgjengelige helsetjenester og god helsepolitikk, som kan forbedre livskvalitet og levealder. Hvordan kan vi oppnå god folkehelse i Målselv og på hvilken måte skal Målselv Høyre være en bidragsyter? Vi tror at fysisk aktivitet, idrett, frivillighet, arrangement og bolyst er faktorer for god folkehelse og en av grunnsteinene for en god alderdom. De timene du investerer i folkehelsa som ung, kan du ta ut med renter når du blir eldre.

Målselv Høyre vil sørge for at alle barn og unge har råd til å delta på minst en fritidsaktivitet i uka, uavhengig av ferdigheter, bakgrunn og foreldrenes økonomi. Vi ønsker å styrke kommunens tilbud med utstyrsbanker slik at barn kan låne nødvendig utstyr gratis. For å holde kostnadene nede for lag og foreninger ønsker Målselv Høyre å etterstrebe fortsatt gratis halleie, samtidig som utleie av kommunale bygg i forbindelse med arrangement skal være gratis. Utleie av kommunale bygg må ikke føre til merarbeid for de som har sitt daglige virke i byggene, som renholdere og lærere, så her må vi finne en modell som gir vinn-vinn for alle parter.

Aktive barn, skaper aktive foreldre som igjen bidrar til frivillighet og viktige dugnadstimer. Folkehelse er ikke bare fysisk aktivitet. Frivillighet kan knyttes til folkehelse av flere grunner. Den fremmer sosialt samhold ved å samle folk og skape sterke samfunnsbånd. Dette gir en plattform for samarbeid og relasjonsbygging, som styrker sosialt fellesskap. Det bekjemper også ensomhet og sosial isolasjon ved å tilby meningsfulle aktiviteter som holder folk engasjert og koblet til samfunnet. I Målselv har vi flere organisasjoner som jobber med frivillighet, og disse må vi styrke og samarbeide med i årene som kommer.

Seniorhverdagen i Målselv skal oppleves trygg og god. Selv om man har mange poeng oppspart på folkehelsekontoen gjennom et langt liv, er det viktig at det fortsatt finnes muligheter for å fylle på kontoen. Målselv Høyre vil i samarbeid med frivilligheten jobbe for sosiale aktiviteter, samfunnsdeltagelse og kulturtilbud uavhengig av hvor eller hvordan du som godt voksen bor i kommunen.

Målselv kommune utmerker seg med imponerende idrettsarrangementer gjennom hele året. Det som forener disse arrangementene, er deres avhengighet av dugnad og frivillig innsats. Slike begivenheter spiller en avgjørende rolle for å styrke trivselen og skape en felles identitet, uavhengig av bosted i kommunen.

Vi har også lange tradisjoner for ulike kulturelle aktiviteter, som også er med på å skape identitet og bolyst. Vi har flere kulturarenaer i Målselv, og her må vi støtte og legge til rette for gode arrangement både for lokale så vel som profesjonelle aktører. Som konkret bolysttiltak bør for eksempel kommunen ha kinotilbud hele året.

Alle disse tiltakene vil være viktig for Målselv Høyre i den kommende kommunestyreperioden, tiltak som vil skape bolyst i dag, i morgen og i framtiden for alle generasjoner som bor i kommunen. Som parti skal vi styrke og legge til rette der vi kan, men det er ett tiltak alle har ansvar for, kanskje det aller viktigste tiltaket for både folkehelse og bolyst; Snakk med folk og ikke om folk. Ta noen på fersken i å gjøre en god gjerning og fortell det til andre. Vær et godt forbilde og en god ambassadør for den fine vi har og er.