– Fjellfroskveien er den korrekte betegnelsen

STEDSNAVN: Arvid Åsmo tok kontakt med avisa for å klargjøre fakta rundt de vedtatte stedsnavnene i tilknytning til Fjellfroskvatnet. Vi kom sist i skade for å kalle Fjellfroskveien for Fjellfroskvassveien, noe som ikke stemmer. (ARKIVFOTO: TORBJØRN KOSMO)