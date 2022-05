Nye Troms

Ønsket å prøve noe nytt i år:

Fikk vist fram det de har jobbet med på Åpen skole

HUSBYGGERE: 8. klassingene Jonas Fagerli (t.v.) og Henrik Lindgård-Tunes har bygget hus av pinner i arbeidslivsfag. De synes prosjektet, som de har holdt på med siden litt før jul, har vært gøy. – Men vi er litt lei nå, innrømmer de to. Foto: Vera Lill Bjørkhaug

Bardufoss ungdomsskole åpnet sist onsdag dørene på kveldstid for å vise foreldre og øvrig familie det eleven har jobbet med de siste årene. Og etterpå var det duket for vårball for elevene.