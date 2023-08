Fikk ikke tilbake førerkortet

En mann fra indre Troms må fortsatt klare seg uten førerkort.

Publisert: 18.08.2023 kl 16:00

Det konkluderer Nord-Troms og Senja tingrett med etter at de har hatt en sak oppe til behandling.

Mannen var involvert i en ulykke sist høst, sammen med en annen mann.

Mannen som nå har fått inndratt førerkortet er siktet for å ha kjørt bil i alkoholpåvirket tilstand. Men det er også et subsidiært punkt i tiltalen, som går på at mannen har latt den andre involverte i saken kjøre bilen sin i alkoholpåvirket tilstand.

Etter ulykken ble mannens promille målt til 1,80, mens den andre involverte hadde 2,17 i promille en stund etter ulykken.

Av kjennelsen går det fram at den siktede ikke møtte i retten da saken ble behandlet. Saken dokumenter ble dermed lagt til grunn for rettens kjennelse.

Retten skriver at begge delene av siktelsen kvalifiserer til førerkortbeslag i mer enn to år. Videre skriver retten at siden det dreier seg om promillekjøring med trafikkuhell, der begge involverte hadde høy promille, mener retten at lovovertredelsen er alvorlig.

Det var heller ingen formildende omstendigheter for retten når avgjørelsen skulle fall. Retten tok påtalemyndighetens begjæring til etterretning og ga politiet rett til å beslaglegge mannens førerkort for inntil videre, men maksimalt fram til midten av desember.