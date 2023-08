Fikk god hjelp med målene

(6. div. avd. 1: Bardu – Sørreisa 6–1) Det var ikke bare godt angrepsspill som var årsaken til at Bardu klarte å skåre seks mål i lørdagens kamp mot Sørreisa.

Publisert: 13.08.2023 kl 22:09

Også litt svakt spill av Sørreisa sin målvakt er årsak til at hjemmelaget endte opp med seks skåringer. Et par-tre av skåringene kom etter pasninger eller klareringer som målvakta ikke var helt heldig med.

– Vi fikk god hjelp på tre av målene, helt klart, sier Simen Andreas Mæhre.

Bardus spiss skåret to mål før pause, og det ene kom etter at en bakromspasning ble fanget opp av målvakta. Hans klarering gikk rett i Mæhre, som nesten fra midtbanen bare kunne løfte ballen inn i det tomme målet til 3–1. Da hadde også Bardu skåret sitt andre mål etter at en pasning fra sisteskansen gikk rett i beina på unggutten Amin Magomadov. Han lot seg ikke be to ganger fra 16 meter, og doblet ledelsen som Simen ga hjemmelaget allerede etter tre minutters spill.

– Det første målet vårt kom etter pent spill, sier Simen Mæhre og smiler.

Sørreisa reduserte til 1–2 på straffespark, men etter sidebytte skåret Lars Anton Ringøen Baller to mål, ett av dem på «billig» vis, før Luan Nguyen fastsatte sluttresultatet til 6–1 rett før slutt. Bardu har med sine 17 poeng fire poeng opp til BOIF, men har spilt to kamper mer enn serielederen.

– Seieren var viktig for oss med tanke på å klare andreplassen på tabellen, som jo er vårt uttalte mål. Det er den vi går for. Opprykk ønsker vi ikke, og jeg tror heller ikke BOIF roter bort det, selv om de tapte mot Øverbygd, sier Simen Andreas Mæhre.

Til uka skal Bardu nettopp til Gimle for å møte Øverbygd. Det blir en kamp som Bardu ser fram mot, og som blir viktig også med tanke på målsettinga deres for sesongen.

– Det blir tøft å møte dem, men vi skal gi dem kamp, lover Bardu-spissen.