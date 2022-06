GENIALT: Maria Aarberg, Lina Henriksen-Schmid, Hannah Lantz, Christina Kleiva Stenslette og Maya Brattli Hansen fra Sørreisa laget en modell til et foredlingsanlegg for å gjenbruke produksjonsvannet i sjømatnæringa. Her Trond Hagensen hos Stella Polaris sammen med June Pettersen og 9. klassingene. Foto: Vera Lill Bjørkhaug