Fikk en million mer enn prisantydning for landbrukseiendom

Prisantydningen var på 2,7 millioner kroner. I sommer ble den idylliske landbrukseiendommen med bolighus og stort fjøs i Malangen solgt for hele én million mer enn prisantydninga.

Publisert: 14.08.2023 kl 19:00

Det er eiendommen kalt «Labukta» på Mortenhals i Balsfjord som i sommer ble revet av markedet, for hele 3,7 millioner kroner. Prisantydninga vår på 2,7 millioner kroner. Eiendomsmegler Jonar Bergersen i Sne Eiendomsmegling solgte boligen for selger. Han mener det er flere grunner til at eiendommen ble populær, men er ikke i tvil om hovedårsaken.

– Her hadde plasseringa mye å si. Huset på eiendommen er et eldre hus, men det er et veldig godt hus. Takstmann og andre med peiling har sagt at det var et svært godt bygget hus i sin tid, uten skjevheter og lignende, forklarer Bergersen.

Huset på eiendommen ble bygget i 1952, har fem soverom og et bruksareal på 167 kvadrat.

– Så er det mange eiendommer som dette som har gamle og slitne fjøs. Denne eiendommen har en ganske stor fjøs som generelt er i god stand, med mye betong. Fjøsen fikk mye skryt, men her er det nok i alle fall beliggenheten som skal ha mye av æren, mener eiendomsmegleren.

Prisavvik

På spørsmål om hvorfor det var så vanskelig å forutse at sluttsummen på eiendommen kunne bli så høy, forteller megleren at landbrukstaksten var litt av årsaken.

– Selger hadde håp om tre millioner, og det hadde jeg også da vi begynte å innlede dialog. Så fikk vi en landbrukstakst på 2,7 millioner som hensyntar en del ting. Vi ble enige om å legge oss på 2,7 millioner, men så tidlig at interessen kom til å bli stor, sier Bergersen.

MALANGSVEIEN 2521: I Finn-annonsen ble eiendommen beskrevet som en stor landbrukseiendom med flott beliggenhet og med fantastiske turmuligheter rett utfor døra.

Ti potensielle kjøpere var på visning i boligen, med tanke på å bo der. Fire deltok i budrunden.

– Sluttsummen endte på 3,7 millioner kroner, og jeg synes fremdeles man får mye for pengene. Det er ei skikkelig strandlinje og en eiendom som strekker seg opp fjellsida. Eier av eiendommen er også en av tre som eier deler av Mortenhalsskolten, sier megler.

Fornøyde parter

Megler kan bekrefte at både selger og kjøper var fornøyde etter at salget var gjennomført. Boligen ble solgt med bo- og driveplikt, og det var en familie på seks stykker, med fire barn, som trakk det lengste strået. De kommer flyttende til Mortenhals, fra utenfor Balsfjord kommune. Kommunen får for øvrig ros fra megler for å være behjelpelige i salgsprosessen.

– Kommunene får så ofte tyn, så jeg vil si at Balsfjord kommune var raske med å svare på spørsmål både selger og vi hadde angående konsesjon og lignende. De var veldig på ballen, sier Bergersen rosende.