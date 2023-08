AS Nye Troms

Publisert: 23.08.2023 kl 10:00

En mann fra indre Troms må klare seg uten førerkort i fem måneder etter å ha kjørt for fort i Lavangsdalen.

Hendelsen fant sted i mai i år. Mannen, som er i 50-årene, ble stanset av politiet på E8 i Lavangsdalen. Da holdt han en hastighet på 127 kilometer i timen. Høyeste tillatte hastighet på stedet han ble stanset, er 90 kilometer i timen. Det var laserkontroll på stedet da mannen ble stanset.

Nylig møtte mannen i retten. Ifølge dommen fra Nord-Troms og Senja tingrett, kom mannen med en uforbeholden tilståelse i forbindelse med rettssaken.

Retten skriver i dommen at mannen har forklart at han ble liggende bak en annen bil. Den bilen lå under fartsgrensa. Den andre bilen ga gass da mannen forsøkte forbikjøring, noe som tvang den nå dømte mannen til å øke hastigheten.

Mannen hadde fra før prikker i førerkortet. Dette medførte at retten også besluttet at mannens førerkort skulle beslaglegges for de neste fem månedene, fra det tidspunktet dommen er rettskraftig.