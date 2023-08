Får ikke NM på Barduelva: Går for EM istedenfor

Kort tid etter NM-søknaden for Watercross ble kjent, fikk arrangørene beskjed om at formaliteter gjør at det ikke arrangeres NM i 2024. De ble imidlertid oppfordret til å søke om kandidatur for Europamesterskap.

Publisert: 19.08.2023 kl 13:55

ROSER ENGASJEMENTET: Medarrangør i Norges Råeste Bakkeløp Stig Magne Hagen roser velviljen og bistanden fra frivillige og Bardu kommune. Han er trygg på at Nedre Bardu vil være et godt vertskap for et eventuelt Europamesterskap i Watercross. Arkivfoto Foto: Øyvind Ludvigsen

Stig Magne Hagen, innehaver av Hagen Management/Arena Bardufoss, sendte nylig ut en pressemelding der det ble annonsert at Norges Råeste Bakkeløp sendte søknad for å holde norgesmesterskap i Watercross på Barduelva. Opprinnelig plan tok plutselig en interessant vending.

– Vi fikk tilbakemelding om at forbundet ikke hadde rukket å få ferdig formaliteter for å få godkjent NM i Watercross 2024. Så de anbefalte at vi kan søke om å bli norsk kandidat for Europamesterskap, sier Hagen til Nye Troms.

En god kandidat

Under Watercross-arrangementer i bakkeløpsuka fikk arrangementet gode tilbakemeldinger, og en smørblid Hagen delte også den gang ideen om å arrangere norgesmesterskap. Dessverre blir det ikke noe NM-arrangement i det hele tatt for scootersporten i 2024, men et potensielt EM i Barduelva vil være et godt alternativ.

– Vi er en god kandidat for å være Norges alternativ til EM så vi bestemte oss for at vi søker. Vi har gode samarbeidspartnere og gode fagfolk. Norges Råeste Bakkeløp er i seg selv en magnet for folk, så vi er ikke redd for at det ikke kommer publikum, forteller Hagen.

Et Europamesterskap vil ikke være alt for ulikt et norgesmesterskap. Forskjellen er en større oppmerksomhet og at de beste førerne kommer, når det gjelder EM. Men selv om et norgesmesterskap ikke lar seg gjøre denne gangen, er det fortsatt muligheter til å få det seinere, opplyser han.

Etter et vellykket arrangement under Norges Råeste Bakkeløp 2023, er Hagen optimistisk til mulighetene.

– Vi har en fantastisk arena viser det seg. Det er langt fra Europa til Nord-Norge, men uansett om det er Troms eller Finnmark så er det langt. Vi kan lage det spektakulære og i tillegg kanskje det blir en del av en ukefestival med motorsport i alle sjangre, sier han.

Svar til høsten

WATERCROSS: Førerne bydde på show og stemning på Watercross under Norges Råeste Bakkeløp i 2023. Ting tyder på at den første oppvisningen ikke blir den siste. Foto: Øyvind Ludvigsen

Hagen vet ikke nøyaktig hvor mange andre som har søkt som norsk EM-kandidat, men han har ikke inntrykket av at det er flust av søknader. Han håper kandidaturet blir avgjort innen en måneds tid mens endelig avgjørelse om vertskap for europamesterskapet vil annonseres til høsten. Det er ingen tvil om at de føler seg rustet til å være vertskap for europamesterskapet i 2024.

– Vi har nettverk og erfaring med logistikk. Vi har samarbeid med vekterselskap. Det er mye som ligger i Bakkeløpet allerede, påpeker han.

Han løfter også fram Bardu kommune og de frivillige kreftene som ga en solid velkomst til Watercross-debuten i Nedre Bardu.

– Vi er veldig fornøyd med arrangementet, og egentlig er vi veldig glad for at det ikke ble på Målselva. For Bardu kommune, grunneiere og frivillige i Nedre Bardu har vært unike. Kommunen har vist seg veldig velvillige, positive og hjelpsomme for at vi skal få det til. Det gjelder både administrasjon og politisk hold, sier Hagen.

Skape en attraksjon

Hagen ser på utviklingen som starten på en spennende og en attraksjon. Han håper flere deler det inntrykket og har håp om engasjement for å skape et lite miljø for sporten lokalt.

– Noen av de sentrale førerne kunne ikke få rost arrangementet og baneanlegget nok. Når vi da i tillegg har motorkompetansen i bakkeløpet er det mye sikkerhet. Vi har det som trengs for å holde det på stell. Vi har samarbeid med motorsportklubber som det kan hende vi må gå breiere ut på. Det kan være noen lokale motorsportforeninger som ser seg tjent med å være med, sier han.

Håpet er å inspirere til å skape et miljø. Selv om det ikke nødvendigvis har potensial til å bli veldig stort er det nok noen som kunne tenke seg å drive med skuter på vannet, reflekterer han. Da handler det om å legge til rette for mer aktivitet og kanskje enda flere arrangementer framover i form av NM og cup-system.