Får halvannen bolystmillion av fylket

Han turte ikke å ta av før bekreftelsen kom, men nå kan bolyst-Jørn endelig juble for at prosjektet får en klekkelig sum av fylkeskommunen.

Publisert: 29.08.2023 kl 06:00

Like før helga fikk Jørn Fagervold Uleberg, prosjektleder for bolyst i Målselv, den gledelige beskjeden om at bolyst-prosjektet får 1,5 millioner kroner fordelt over tre år av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Dette er midler som ble søkt om gjennom en av fylkets næringsordninger.

– Vi la inn i søknaden at vi ønsker å arrangere næringslivsmesse, arbeidslivsmesse, spillfestival, og spørreundersøkelser i løpet av perioden. Dette gir oss mer rom til å skape mer aktivitet, få vist fram næringslivet, og møte unge folk, sier Fagervold Uleberg.

På planstadiet

Han legger til at bolyst per nå ikke har konkrete planer enda, men at det flere ideer som er på planstadiet.

– Nå har vi midler og prosjektet er sånn sett godkjent av fylkeskommunen, og de støtter det. Kanskje må vi se litt ut av regionen for å tenke rekruttering. Så dypt ned i planlegginga har vi ikke kommet, sier bolystlederen.

Fagervold Uleberg hadde hørt visse rykter om at søknaden kunne bli behandlet før helga, og det ble den. Likevel turte han ikke å «ta helt av».

– Jeg turte ikke juble ført det var svart på hvitt, sier han.

Vil ha app

Fra før av har bolyst en nettside som var en sentral del av den opprinnelige planen rundt bolyst. Nå kan det se ut som at en app vil bli aktuell i framtiden.

– Jeg er i kontakt med mange ulike kommuner i Norge og snakker med mange. Framtiden er selvfølgelig på app, og en app som handler om Målselv er noe jeg og ordføreren har snakka mye om. Den vil være mer retta mot de eksisterende beboerne, men så tror jeg att nettsiden også vil være veldig nyttig. En app kan være et fint verktøy med mange muligheter, sier han.

Ordfører Bengt-Magne Luneng mener nyheten om halvannen million kroner til bolyst-prosjektet er fantastisk.

– Det vil gjøre at hele prosjektet kan realisere mange flere av ideene man har, enn det man har vært i posisjon til nå. Nå har man rom for å gjøre flere ting og starte nye prosjekter, sier Luneng.

Vil nå flere

Han kommer også innom app-idéen. Luneng mener en egen «Målselv-app» kan være veien å gå i framtiden.

– Jeg ser for meg at nå vil det kunne være rom for å lage en app. Der kan man gå inn og få informasjon om aktiviteter, severdigheter, jobb- og bomuligheter og så videre. Vi har en veldig fin bolystside, men jeg tror at vi vil komme til å nå enda flere folk. Jeg tenker det er stort potensiale for å realisere noe sånt, og med de ekstra midlene tror jeg det kan være en god mulighet. Det er bare gledelig at vi får 1,5 millioner kroner. Det gjør at prosjektet har sterkere ben å stå på. Prosjektet mener jeg bidrar til å skape bedre omdømme og å gjøre kommunen mer attraktiv, sier Luneng.