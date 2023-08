Regjeringen klargjorde det tidligere i år at en avdeling av Forsvarets økonomisenter bestående av 30 personer skulle opprettes i Indre Troms. Den skal være etablert innen oktober.

AS Nye Troms

Publisert: 11.08.2023 kl 14:30

Det er i Bergen at hoveddelen av Forsvarets økonomisenter skal ligge, all den tid det er der Forsvaret allerede har sin regnskapsadministrasjon.

Samtidig skal en avdeling bli plassert i Indre Troms – slik regjeringen tidligere i år kunngjorde. Nå er det kjent at denne skal ligge i Heggelia.

Det bekrefter pressevakt i Forsvarsdepartementet, Aleksander Engborg Hage til Nye Troms.

30 ansatte

Det er ikke nøyaktig kjent hvor i Heggelia økonomisenter-avdelingen skal ligge, men Nye Troms erfarer at det trolig vil ligge i nær tilknytning til brigadebygget.

Ved oppstart er det imidlertid ikke plass til alle av de 30 ansatte som ventes å ha sitt kontorsted i Heggelia.

– Ved oppstart av avdelingen er det kontorfasiliteter i Heggelia til cirka 70 prosent av de ansatte, noe som er mer enn tilstrekkelig for planlagt innfasing. Parallelt utredes det en permanent løsning for avdelingen med tilstrekkelig kapasitet for om lag 30 ansatte, sier Engborg Hage.

Hvorvidt det er slik at de 30 personene allerede jobber i sine respektive avdelinger i Indre Troms, eller om de skal flyttes fra andre steder i landet for å jobbe i Heggelia, er per nå ukjent.

– Personellprosessene knyttet til omstillingen er ikke avsluttet, så dette er ikke mulig å besvare nå, sier Engborg Hage.

Moderne

Han sier samtidig at det er mange fordeler ved å ha økonomisenteret nordpå.

– Etableringen av Forsvarets økonomisenter (FØS) vil gi Forsvaret en moderne økonomifunksjon. FØS vil levere controller-, analyse- og regnskapstjenester til hele Forsvaret. Den enkelte sjef får standardiserte tjenester og leveranser som muliggjør effektiv styring. I tillegg leverer FØS rådgivningstjenester til ledere, sier pressevakt i Forsvarsdepartementet, Aleksander Engborg Hage.