Politikerflukt fra Balsfjord Ap:

– Et trøstesløst liv

BEKLAGELIG: Partileder i Balsfjord Arbeiderparti, Odd-Ronald Nilsen har lite til overs for at de som velger å stille på liste trekker seg når de ikke lenger er enige med flertallet. Arkivfoto: Leif A. Stensland

Lederen i Balsfjord Arbeiderparti mener det er trøstesløst at medlemmer velger å forlate partiet når de ikke klarer å godta ei beslutning som et klart flertall går for.