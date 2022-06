Rektor om beslutningen å legge ned helsefagtilbud:

OVERRASKENDE KORT MØTE: Som rektor ved Nordkjosbotn videregående skole må Tor Eriksen ta vedtaket om å legge ned en klasse ved helsefag til etterretning. Han legger samtidig ikke skjul på at han er overrasket at tirsdagens vedtaksmøte i fylkesrådet tok svært kort tid og at vedtaket ikke ble debattert.