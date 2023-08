Inviterte ministeren på besøk til omsorgsboligene:

Balsfjordkvinnen og forbundslederen i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, dro med seg et følge på besøk til tjenesten og beboerne ved Kvienskogen omsorgsboliger.

Publisert: 20.08.2023 kl 21:30

Lørdag morgen skinte sola godt over Nordkjosbotn. Beboere ved Kvienskogen omsorgsboliger viste fram boforholdene sine til besøket, som også fikk en orientering av lederne i tjenesten. Med på besøket var Kommunal- og distriktsminister, Sigbjørn Gjelsvik.

– Jeg har sagt til Gjelsvik at det er hans ansvar også, på mangt og meget, å bygge gode lokalsamfunn som er tilknyttet helsetjenesten. Så vi hadde lyst til å bistå han ved Kvienskogen her som er nybygd, men også fortelle om hvordan det er krevende å få bygget nytt ut ifra hva man trenger, forklarer Lill Sverresdatter Larsen.

VISER FASILITETENE: Et av budskapene Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen ønsket å fremme til ministerens besøk er behovet for flere tilrettelagte og trygge boliger. Enhetsleder for hjemmetjenesten i Nordkjosbotn, Bente Seljelv, viste hvordan ting ser ut på Kvienskogen Omsorgsboliger for lørdagens besøk. Foto: Øyvind Ludvigsen

Orientering

Besøket startet med en orientering hvor enhetsleder i hjemmetjenesten Nordkjosbotn/Laksvatn, Bente Seljelv, ga et innsyn i dagens drift og status ved det fire år gamle tjenestestedet. Under orienteringen spør Gjelsvik om man er fornøyd med tingenes tilstand, hvor Seljelv svarer at de kan si seg vedvarende fornøyd.

Men som man har sett nasjonalt så er det mye press på sykepleiere og rekrutteringen går dårligere både nasjonalt og lokalt. Larsens agenda med minister-besøket var å fremme behovene i distriktet.

– Regjeringen må også være oppmerksom. Det er ikke bare helseministeren sitt ansvar å sørge for en sykepleiertjeneste som er i beredskap ute i distriktene hvor vi har størst mangel. Den oppmerksomheten på distriktsykepleietjenesten og mangelen av sykepleiere som vi har her er også hans (Sigbjørn Gjelsvik, Journ.anm.) ansvar innen næring og beredskap, påpeker Larsen.

Bolig og rekruttering

Et annet poeng forbundslederen løfter fram, er behovet for boliger i Balsfjord. En utfordring som gjelder flere andre distriktskommuner også.

– Du har sykehjem og omsorgsbolig, men det er ikke noe mellomtrinn der. Det er en økonomisk kostnad hvis du skal selge et større hus for å flytte inn i en mindre leilighet, også finnes nesten ikke de leilighetene du setter deg i gjeld for å komme deg til. Så planleggingen av egen alderdom er nesten umulig uten at du har en kommunal- og distriktsminister som bidrar med penger til kommunen som er øremerket husbanklån og den slags, sier hun.

Under orienteringen kommer det fram at Troms og Finnmark fylke mangler 340 sykepleiere (pr. Mai i år). Helsetjenesten har utfordringer der over hele landet. Her påpeker ordfører i Balsfjord og tidligere sykepleier, Gunda Johansen, at man burde gi bedre vilkår til eldre sykepleiere som fortsatt kan tenke seg å jobbe.

– Det er restarbeidsevne så det holder. Pensjonister er ingen ensartet gruppe. Det er mange som er veldig frisk og har veldig mye arbeidsevne igjen. Sånn som det er i dag, når jeg går av med pensjon og mottar det, så kan jeg ikke jobbe for annet enn pensjonistlønn. Jeg skulle ønske pensjonerte kunne opprettholde sin pensjon, men samtidig få den lønna en sykepleier skal ha, sier Johansen.

STORFINT HJEMMEBESØK: Ministerbesøk i stua til Jenny Haugslett har aldri skjedd før, forteller hun når hun hilser på besøket. Etter litt prat om boforholdene, tok hun med seg følget ut på platten for å vise fram utsikten hennes. F.V. Sigbjørn Gjelsvik (Kommunal- og distriktsminister), Lill Sverresdatter Larsen (Leder av Norsk Sykepleierforbund) og Gunda Johansen (Ordfører Balsfjord). Foto: Øyvind Ludvigsen

Vil være en medspiller

Ministeren var i godt humør når han beveget seg i finværet sammen med besetning, beboerne og turfølget ved omsorgsboligene. Etter å ha blitt kjent med situasjonen, var han klar på at han ønsker å bidra til situasjonen.

– Mange ønsker å kunne klare seg selv lengst mulig. Det er viktig for enkelte og pårørende, men også for å kunne gi best mulig tjeneste for de ulike ønskene. Det er noe jeg som kommunal- og distriktsminister og med ansvar for den nasjonale boligpolitikken er opptatt av. Det er kommunen som sitter i sentrum, men jeg er opptatt av at vi skal være en medspiller til å få på plass løsningene som trengs, sier Gjelsvik.

Han referer til planleggingen av egen alderdom som Larsen nevnte og påpeker at det handler om å være trygg hjemme og at en skal klare å gi gode botilbud i ulike livsfaser.

– En del vil klare seg selv mye lengre hvis en har en leilighet eller hus tilrettelagt for det. Der synes jeg Balsfjord har gjort utrolig viktige grep. Det er fantastisk å komme hit. Beboerne er i trygge og gode rammer med nærhet til naturen. Utenfor døra deres er det bare rett ned til elva eller en bålplass. Det å gi en god ramme for å kunne leve livet sitt hele livet er kjempeviktig, poengterer han.