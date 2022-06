Nye Troms

Espen (46) fra Balsfjord gjenvalgt i sentralstyret – ser fram til nye og spennende oppgaver

I SENTRALSTYRET: På landsmøtet i Nasjonalforeningen for folkehelsen, som ble avholdt i Alta sist helg ble Espen Løftingsmo fra Helselaget Liv i Balsfjord gjenvalgt som styremedlem for ny fireårsperiode. Foto: Nasjonalforeningen for folkehelsen

Med mål om å fremme folkehelsen jobber Nasjonalforeningen for folkehelsen for aktuelle og fremtidsrettede oppgaver som har betydning for folks helse. En som brenner for dette er Espen Løftingsmo som i helga ble gjenvalgt til sentralstyret.