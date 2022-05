Nye Troms

Erlend (51) blir ny administrerende direktør hos Element Nor

BLIR NY SJEF: Erlend Dårflot Olsen er ansatt som ny administrerende direktør hos Element NOR AS. 51-åringen, bosatt i Sørreisa kommer fra jobben som driftssjef på Finnfjord AS på Finnsnes. Foto. Leif A. Stensland / Privat

Erlend Dårflot Olsen ansatt i stillingen som ny administrerende direktør ved Element Nor AS i Balsfjord. Han kommer fra stillingen som driftssjef ved Finnfjord AS.