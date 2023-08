Dette er det eneste laget til klubben – de presterte godt i Alta

Røyken UIL i Malangen har bare ett eneste fotballag. De klarte seg godt da de i helga deltok på landsdelens største fotballturnering.

Publisert: 15.08.2023 kl 16:45

– Ei fin turnering å være med på, og alle trivdes godt. Spillemessig leverte guttene og jentene også godt, sier trener Frode Kristoffersen.

Røykens G13-lag deltok i 9-erklassen under sist helgs Altaturnering, og i det innledende gruppespillet endte laget opp med to seire på de tre kampene. De slo både Alta IF 3–1 og Tromsdalen 2–1, etter at de først tapte 2–4 for Bjørnevatn fra Kirkenes i sin aller første kamp.

– Den første kampen og tapet der var litt surt, men det var artig at vi slo Alta. De sa at det var første tapet for det laget i år, sier Kristoffersen.

Med to seire ble det andreplass i gruppa, men i åttendedelsfinalen i A-sluttspillet var Røyken-laget litt uheldige, og møtte Finnsnes IL. FIL-gutta var streke og vant til slutt hele klassen i turneringa. Det eneste målet de slapp inn underveis var det nettopp Røyken-laget som skåret, i åttendelsfinalen som endte 6–1 i favør FIL.

– Finnsnes var veldig gode og et velspillende lag, men vi «irriterte» dem litt og hadde dem «på gaffelen» på stillinga 0–1, men da fikk de i stedet sitt andre mål og da gikk lufta litt ut av gjengen vår. Likevel, artig at vi skåret det eneste målet de slapp inn i hele turneringa, sier Frode Kristoffersen.

Han synes det er bra at de makter å stille et lag i klassen. De har bare tolv spillere tilgjengelig i klubben for dette alderstrinnet, og da er noen jenter og gutter overårige og spiller på dispensasjon for 13-årslaget. De har da begrensning på hvor mange som kan være på banen samtidig av spillerne som egentlig er for gamle for klassen.

– Det er vi nødt for å kunne ha lag, og det er en flott gjeng, selv om det er et stort spenn i ferdighetsnivået. Med tolv spillere på ei turnering som denne blir det mye spilletid på alle, sier Frode Kristoffersen.

Røyken-gjengen bodde på skole i Alta, og det styrker også det sosiale samholdet.

– Det er viktig med ei turnering som denne, sier Kristoffersen.

G13-klassen med 9-erlag var Altaturneringas største med 32 påmeldte lag. Det var eneste klassen der det var både A- og B-sluttspill.

Altaturneringen samlet i år over 360 lag og 1500 spillere som spilte til sammen 1000 kamper fra fredag morgen til søndag ettermiddag.