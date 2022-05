Nye Troms

Endelig klar med vårkonsert etter en lang koronapause

DØLAKORET: Det er tre år siden forrige vårkonsert med Dølakoret på Filmcamp. En del av sangerne fra den gang er ikke lenger med mens nye er kommet til, og koret lover en variert og trivelig stund i Velferden Skjold 21. mai. Arkivfoto: Sol Gabrielle Larsen

Dølakoret gleder seg over at det i år ble mulig å arrangere vårkonsert igjen. De byr 21. mai på et variert program med både band og solist, og med artige overraskelser underveis.