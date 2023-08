En skole der alle er en del av laget

Publisert: 14.08.2023 kl 17:00

Se for deg en litt ekstra pyntet jente eller gutt, med sekken på ryggen og pennalet i sekken. Se for deg det spente og blide ansiktet til denne gutten eller jenta på vei til sin første skoledag. Se for deg de spente foreldrene som følger med hånd i hånd, som vet at de neste 10 årene vil være av stor betydning for resten av livet.

Se for deg når den gleden fortsetter, med glede over å stadig lære nye ting og gleden over å høre til. Enhver foreldres store ønske.

Men tenk deg når det blide barneansiktet som møter opp første skoledag, gradvis blir tristere og tristere. Trist av en skolehverdag der de føler de ikke hører til, en skolehverdag preget av mobbing og utestengelse. Enhver foreldres store skrekk, ethvert barns verste mareritt.

Vi må ha store mål for Målselvskolen. Ikke bare mål om null toleranse for mobbing, men også med mål om at alle føler at de hører til og er en del av fellesskapet. Rett og slett være en del av laget, som man sier i idretten. Og at barn skal oppleve mestring, læringsglede og trivsel.

Når man setter seg store mål så må også ressursene følge med.

Lærernes hverdag har blitt mer kompleks og kravene øker, samtidig vet man hvor mye tid og ressurser elevsaker kan kreve. Det handler om å ha tid og øyne til å fange opp de første tegnene til utestengelse og mobbing. Eller det å ha nok ressurser til å kunne hjelpe elever til å rydde opp eller til å løse mobbesaker før de blir for komplekse. Det kan vi ikke forvente at læreren skal kunne klare alene. Derfor må vi sørge for å ha det gode laget rundt eleven.

Lærere brenner for at deres elever skal ha en god skolehverdag og lære, men de trenger å hjelp, støtte og avlastning.

Vi må sørge for at vi i skolen har nok tilgjengelig kvalifisert personell, nok voksne og at skolen har de ressurser de trenger for å løse de oppgaver de blir pålagt.

Målselv Arbeiderparti er klar på at skal vi lykkes i å gi barna en god oppvekst må skole, fritid og hjem henge i hop. Vi kommer derfor å støtte opp om og jobbe for tiltak rettet mot alle områder. Vi vil lytte og jobbe sammen med fagforeningene, skolene, foreldrene og elevene for å finne de beste løsningene for Målselv-skolen.

Ønsker alle elever, foresatte, laget rundt eleven og lærere i Målselv-skolen en god oppstart av nytt skoleår.