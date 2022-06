Nye Troms

LEDER:

En landsdel som er delt i to

KNEKK: Badderen bru på E6 i Nord-Troms har fått seg en alvorlig knekk. FOTO: Frode Lyng Hansen, Statens vegvesen Foto: Frode Lyng Hansen, Statens veg

Uansett årsak eller forklaring er tirsdagens bom stopp for trafikken fra nord til sør, og vice versa, ikke akseptabel. Ikke i et transportperspektiv, ikke i et samfunnsperspektiv og langt fra i et sikkerhetsmessig perspektiv.