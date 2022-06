Nye Troms

Skulle utvikle bygdas sentrum – isteden kan framtidsretta ideer ha blitt bremset

BREMSET UTVIKLING: Bardu kommune kan komme til å skrote hele estetikkveilederen for Setermoen sentrum. Årsaken er at veilederen er så full av regler og pålegg at den kan ha virket imot sin hensikt. Foto: Knut Solnes

Setermoen sentrum fikk i 2008 en estetikkveileder som skulle forme sentrum for framtiden. Men påleggene i den og dispensasjonene fra den ble så mange at nå foreslås det at hele veilederen avvikles og fjernes.