En kilometer i timen unna ubetinget fengsel

Hadde mannen kjørt en kilometer i timen fortere, kunne han blitt idømt samfunnsstraff.

Publisert: 23.08.2023 kl 15:33

Mannen fra indre Troms ble stanset av politiet under en trafikkontroll i mai. I en 90-sone i Balsfjord gasset mannen på. Politiet målte mannen til 141 kilometer i timen.

Nylig kom mannens sak opp for Nord-Troms og Senja tingrett. Ifølge dommen tilsto mannen i retten.

Påtalemyndigheten la ned påstand om 14 dagers betinget fengsel og 15.100 kroner i bot etter hendelsen.

Retten trekker fram at ved hastighetsovertredelser i 90-sonen, begynner intervallet for samfunnsstraff ved 142 kilometer i timen, og at det derfor er bot og betinget fengsel som blir en riktig straff i denne saken.

Retten falt til slutt ned på at påtalemyndighetens påstand var en riktig straff i denne saken. Mannen, som er i 40-årene, ble også fradømt retten til å føre førerkortpliktig motorvogn i sju måneder, regnet fra datoen dommen blir rettskraftig.