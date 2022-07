Nye Troms

Eksperter: Usannsynlig med tvungen lønnsnemnd i SAS-streiken

STREIK: Avgangshallen på Oslo Lufthavn Gardermoen etter at det ble klart at 900 SAS-piloter tas ut i streik. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

For at staten skal gripe inn med tvungen lønnsnemnd i SAS-streiken, må det være fare for liv og helse. Det er ikke tilfelle her, sier to forskere på arbeidsliv.