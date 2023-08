Ekorn kortsluttet – Uthus brant ned

Lørdag morgen brant et uthus til grunnen på Storsteinnes i Balsfjord. Det er mulig at synderen er et svært uheldig ekorn.

Publisert: 28.08.2023 kl 12:35

Troms politidistrikt meldte lørdag morgen om brann i en bygning i Balsfjord. På Politiets Twitter-profil meldte de like før klokka ni om at det var fare for spredning av brannen og at nødetatene var på vei til stedet.

Ekorn

Få minutter seinere var det klart at den aktuelle bygningen var et uthus, og at uthuset brant helt ned. Politiet meldte om at de vil starte etterforskning for å finne årsaken til brannen.

Mandag morgen forteller varabrannsjef i Balsfjord, Michael Berg, at det er mulig synderen er et svært uheldig ekorn.

OMKOM: Det uheldige ekornet omkom som følge av sitt møte med en trafostasjon.

– Vi vet ikke helt sikkert hva som har skjedd, men det politiet og Arva fant da de kom til stedet var et svidd ekorn som rett og slett har kortslutta, forteller varabrannsjefen.

Han vil ikke si for sikkert at ekornet er årsaken til brannen.

– Men strømmen gikk flere steder i området, og det skal ha vært på grunn av ekornet. Ekornet ble funnet i trafoen som gir strøm til området der hvor brannen var, forklarer Berg.

BRANT NED: Uthuset som begynte å brenne lørdag morgen sto ikke til å redde.

Veldig spesielt

Han beskriver hendelsen, som fant sted i Strupen i Balsfjord, som veldig spesielt.

– Om ikke ekornet er årsaken til brannen, så er det i så fall et veldig merkelig sammentreff, sier Berg.

Nye Troms har forsøkt å få en kommentar fra Arva mandag formiddag, uten hell.