Eirin tok sjefen med til hjemkommunen

Eirin Kristin Kjær fra Laksvatn reiser for tida landet rundt som utenriksminister Anniken Huitfeldts politiske rådgiver. Sist uke fikk hun sjefen med hjem til Balsfjord.

Publisert: 23.08.2023 kl 05:00

Årets valgkamp nærmer seg innspurten og politikere både lokalt og nasjonalt jobber på for å sikre stemmer til sine respektive partier.

Sist uke var utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og hennes politiske rådgiver Eirin Kristin Kjær å finne i Elveparken i Nordkjosbotn. Der fikk de møtt flere lokale Arbeiderparti-kandidater, grillet og snakket med lokale velgere.

Hjem

– Det var veldig fint å få tatt Anniken med hjem en tur i valgkampen. Det er alltid fint å få litt hjelp i valgkampen til å snakke med de lokale velgerne og medlemmene, sier Kjær til Nye Troms.

Med et travelt program rakk de ikke stoppe skikkelig i hjembygda Laksvatn.

– Vi kjørte forbi, og Anniken synes det var fint der. Sa hun i alle fall, sier Kjær og ler.

Valgkamp

Kjær forteller at hun synes det er kjempeartig å få lov til å reise rundt i Norge under valgkampen.

– Det er alltid artig å få lov til å reise med utenriksministeren og de flinke folkene i Utenriksdepartementet. I valgkampen er det kanskje ekstra artig. Vi får ikke vanligvis reist så mye i Norge, men det får vi nå, sier Kjær.

Hun opplever at folk de treffer på ikke bare er opptatte av de lokale sakene, selv om det er kommunevalget som er like om hjørnet.

– Folk er veldig opptatte av utenrikspolitikk også, og vil snakke med oss om det, sier Kjær.

Må stå på

Samme dag som Kjær og Huitfeldt besøkte Nordkjosbotn ble de lokale meningsmålingene In Fact har gjort for Nye Troms offentliggjort. Ifølge tallene i meningsmålinga ligger Arbeiderpartiet an til å bli det partiet som går mest tilbake lokalt i Balsfjord. Kjær, som er tidligere kommunestyrerepresentant i Balsfjord, har tro på at det ikke er for seint å komme tilbake på rett kjøl før valgdagen.

– Vi må alltid ha trua på at vi får til å gjøre det som trengs. Vi må bare gire opp og overbevise velgerne om at Ap-politikken er den beste for folk som bor i Balsfjord. Dette er bare en meningsmåling og det er 11. september som gjelder. Vi må ikke mistet trua, men vi har en jobb å gjøre. Vi får bruke det som en motivasjon til å stå på litt ekstra de neste ukene, sier Kjær.