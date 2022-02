Nye Troms

Drivstoffpriser til bekymring og glede

HORRIBELT: Balsfjordingen Hedley Løvli er blant flere som mener literprisen på drivstoff er altfor høy. – Det er horrible priser, og med de lange avstandene vi har går det spesielt hardt utover bilistene i nord, sier Løvli.

Mens Hedley Løvli fra Sørkjos, i likhet med de fleste, mener drivstoffpriser på over 20 kroner literen er vel drøyt mener Henrik Hysing at det er flott at det koster.