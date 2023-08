Dømt for å ha delt seksuelt krenkende videoer

Den unge mannen fra indre Troms hadde mange forhold å svare for da saken mot ham var oppe.

Publisert: 17.08.2023 kl 10:50

Dommen mot den unge mannen er på 13 sider. Det var fem tiltalepunkter og i alt åtte forhold i den opprinnelige tiltalen. I tillegg kom det et tilleggspunkt i tiltalen før saken kom opp for Nord-Troms og Senja tingrett.

Dette var han tiltalt for:

Brudd på vegtrafikkloven – i august 2022 kjørte han inn i en bil bakfra på en uregistrert motorsykkel. Begge kjøretøyene fikk skader. I tillegg måtte han svare for et forhold der han hadde lagt ut et bilde av et speedometer som viste 170 kilometer i timen i 90-sone. Rett etterpå kjørte han ufor veien, noe som påførte skader på kjøretøyet.

Brudd på straffeloven – for å ha satt falskt kjennemerke på en motorsykkel, slik at den framsto som lovlig.

Brudd på vegtrafikkloven – i august i fjor kjørte han bil uten førerkort ved to anledninger.

Straffeloven – for å ha sendt diskriminerende og hatefulle ytringer. Ifølge tiltalen sendte han meldinger og lydfiler til en annen person, men fra en annen sin mobiltelefon.

Straffeloven – for ved to anledninger ha delt videoer med seksuelt krenkende innhold, uten samtykke fra involverte.

Tilleggstiltalen gikk ut på at han ved en seinere anledning også skal ha kjørt bil uten gyldig førerkort.

Da retten behandlet saken mot den unge mannen fra indre Troms, kom retten fram til at han skulle frifinnes et av tilfellene da han skulle ha filmet en jente under sex og deling av videoer. Han ble også frifunnet for tilleggstiltalen.

Alle de øvrige punktene ble den unge mannen dømt for, og han fikk en felles straff for alle hendelsene. Retten skriver blant annet at tilfellet han ble dømt for, for å ha delt seksuelt krenkende videoer uten samtykke, alene kvalifiserer til en betinget dom på 25 dager og er det mest alvorlige av punktene.

Retten endte til slutt på at den unge mannen dømmes til 30 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år.