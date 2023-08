De kunne nesten ikke tro det da resultatlista var klar og vinnerne skulle ropes opp. Tommy Nilssen fra Målselv og Bjørn Tore Furuly fra Bardu ble henholdsvis nummer tre og fire i mesterskapet.

– Det er surrealistisk, og det er ekstremt artig å lykkes på hjemmebane.

Det var Tommy Nilssens umiddelbare reaksjon etter at vant 3. plassen i Norgesmesterskapet i Bandhund. Han deltok i mesterskapet med Bjørgaskogens A Tero, som tilhører det første kullet i Bjørgaskogens Kennel.

Mesterskapet hadde sin base ved Elvenes i Salangen, men likevel har de mange ulike sonene de forskjellige elghund-ekvipasjene vært å finne i mange andre kommuner i Indre Troms.

– Jeg gikk inn i mesterskapet uten en formening om hvordan det skulle gå, men det har gått over all forventning, sier Bjørn Tore Furuly, som sammen med Masterbakkens Felix vant 4. plassen i mesterskapet.

Slutter NM-karrieren

Både Nilssen og Furuly var i konkurranse med 27 andre ekvipasjer.

– For min del er det jakta som er hovedtrening. Det som skjer uten, er at jeg er med i viltnemda i Målselv, og det gir litt trening utenom jakta, sier Nilssen om hvordan han ellers trener hunden sin.

Faktisk avslutter Nilssen nå sin NM-karriere med 3. plass.

– I dag har jeg faktisk gått min siste jaktprøve. Jeg skal ikke satse på NM til neste år. Det er fint å kunne avslutte med en 3. plass i NM, sier han.

Både Nilssen og Furuly kunne skrive under på at de var svært trøtte. Mye konkurranse og lite søvn preget de to siste dagene.

Lidenskap

Det er imidlertid ikke av stor betydning at man har lite søvn, så lenge man har noe annet viktig, ifølge Furuly.

– Det er en lidenskap for denne hobbyen som driver meg fram, sier Furuly.

Ifølge Solvar Nordheim, leder i Troms Elghundklubb er det fem forskjellige ting hundeekvipasjene måles på i løpet av mesterskapet.

– Det første handler om søk og hvor gode hundene er til å utnytte terrenget under søk. Det andre handler om hundenes evne til å finne elg i terrenget. Det tredje handler om hvor flinke hundene er til å «stille seg inn» på elgen. Det fjerde handler om oppførsel og hvordan hunden ter seg når den nærmer seg elv. Det femte handler om hundens sporingsevne, og om den er sportro. Den må også kunne spore i en halvtime, sier Nordheim.