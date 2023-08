Disse kommunene har best tak på førstegangsvelgerne

Ved forrige kommunevalg var det større andel av Målselvs yngste velgere som gikk til valgurnene, enn det som var «normalen» i Norge.

Publisert: 26.08.2023 kl 14:00

Av alle i Norge, som var førstegangsvelgere ved forrige kommune- og fylkestingsvalg, så var det drøye 58 prosent som tok turen til valgurnen. Dette kan jo høres svakt ut, all den tid den totale deltakelsen var på nesten 65 prosent. Men fire år tidligere var deltakelsen blant førstegangsvelgerne i Norge faktisk nede i 48 prosent.

Bedre i Målselv

Tilsvarende tall for Målselv kommune var 60,4 prosent frammøte i 2019, mens det i 2015 var 55,6 prosent av 18-19-åringene som gjorde sin borgerplikt.

De aktuelle innbyggerne i Balsfjord stilte opp med en «styrke» på bare 42 prosent for fire år siden, og 56,3 prosent for åtte år siden. Så her har pendelen virkelig sving feil vei.

I Bardu var deltakelsen på 54,9 prosent i 2019, mens det i 2015 var 59,7 prosent som stilte opp. Nedadgående i hele Midt-Troms altså.

Å få de yngste stemmeberettigede på banen i kommunevalget har alltid vært et mål for lokalpolitikere. De lykkes i varierende grad, noe landsoversikten fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser. Et tilbakeblikk på forrige lokalvalg viser at andelen spriker i «alle retninger».

«Førstegangstoppen»

Helt øverst er det Vegårshei i Agder som kan slå seg på kommuneskjoldet og skryte over ha størst frammøte blant de yngste velgerne. Her dukket nesten 89 prosent opp for å påvirke lokalsamfunnet. I den andre og langt mindre attraktive enden finner vi Gamvik i nord, med en andel på vesle 22 prosent.

Det noteres at 21 mindre kommuner ikke har tall her, da det ikke var nok personer til å komme inn i statistikkvarmen.

Blant de 335 kommunene med tall på «Førstegangstoppen», finner vi Målselv på en grei 88. plass, mens Bardu er nummer 175 og Balsfjord er nede som nummer 312.

Beste kommune i Troms og Finnmark er Nordkapp, som klarte å få 72,7 prosent av 18-19-åringene til å avgi sin stemme.

20-åringer med valgdebut lokalt

Alle innbyggerne i Midt-Troms som blir 18 år i løpet av 2023, samt alle som er 19 år, kan forberede seg på å gå til stemmeurnen for aller første gang i sitt liv i september. De som er eller blir 20 år i løpet av inneværende år hadde muligheten til å stemme ved forrige stortingsvalg, men blir jo også som debutanter å regne ved kommune- og fylkestingsvalget i september.

Flere kvinner enn menn

Det er en ganske stor forskjell i tabellene der SSB har fordelt andelen førstegangsvelgere på kjønn. I Norge som helhet var det rett over 53 prosent av de unge mennene og nær 64 prosent av de like unge kvinnene.

Tilsvarende ser vi at det var akkurat femti prosent av de aktuelle mennene i Målselv som stemte, mens hele 72 prosent av kvinnene gikk til valgurnen for knapt fire år siden. I Balsfjord kommune var andelen på 31,7 prosent hos mennene, og 50,7 prosent hos kvinnene. I Bardu var det 46,6 prosent av mennene og 65,9 prosent av kvinnene. Kommune- og fylkestingsvalget i Målselv foregår 11. september, og man kan forhåndsstemme fra 10. august til 8. september.

FØRSTEGANGSVELGERE I TROMS OG FINNMARK

Andelen 18-19-åringer som stemte ved forrige kommunevalg. Kilde: SSB