Ivar Løvland og Vidar Lorentsen i Nye Troms leder folkemøtet og den politiske debatten i Målselv.

AS Nye Troms

Publisert: 25.08.2023 kl 15:57

Direktesendingen starter klokken 17:00.

Her treffer du ordførerkandidatene i Målselv. Vi legger frem ei partimåling og avslører hvem som ligger best an til å bli ny ordfører i Målselv etter høstens valg.

Hovedtemaet blir byutviklingen av Bardufoss.

Husk å skru på lyden i avspilleren.