Disse gikk ut av Målselv gymnas for 50 år siden

I det Herrens år 1973 fikk de første tretti elevene sitt artiumsvitnemål fra Målselv statsrealskole med gymnasklasser. De var pionerer innen de akademiske fagene for det som i dag kalles Bardufoss Videregående skole. Dette var det første gymnaset i indre Troms og det fjerde gymnaset i Troms Fylke.

Publisert: 16.08.2023 kl 05:00

Første helg i august var avsatt til jubileumstreff for gjengen som nå nærmer seg sytti år. For å sikre orden og rede var også 5 stykker av de gjenlevende lærere fra den gang invitert – og deltok med stor glede.

Uten eksamensrett fikk rektor Palle Furnes starte opp to gymnasklasser ved Målselv Statsrealskole i 1970; reallinje og engelsklinje. Her måtte det nå ansettes nye lærere som kunne undervise i alle de nye fagene på et langt høyere nivå enn det som hadde vært tidligere ved realskolen.

Uten ordinær eksamensrett førte dette til at disse pionerene måtte gjennomføre eksamen hvert år i et eller gjerne tre forskjellige fag før de i 1973 fikk gjennomføre den avsluttende eksamen for å si seg ferdig med artium! Resultatene ved alle eksamenene var så gode at rektorer ved andre gymnas lurte på om disse 30 elevene var ”håndplukkede”.

Det viser seg at alle 30 har etter avlagt eksamen i 1973 senere tatt høyere grad ved universitet eller høyskole. Dette viste at Målselv Gymnas var en viktig faktor i kompetansehevingen og rekruttering av studenter til Universitetet i Tromsø, pluss en viktig inspirasjon i ettertid for akademisk utdannelse for studenter fra videregående skole i Målselv.

Når et jubileum skal markeres, må det utføres grundig. Det har denne gjengen nå foretatt på ”Høgtun kulturklynge” med overraskende godt oppmøte med deltakere fra hele landet og Sverige med. På jubileumsdagen møtte også dagens rektor ved Bardufoss Videregående Skole, Michael Erstad, og fortalte på en svært engasjerende måte om hva Målselv Gymnas opp gjennom årene har vokst til i dag. Målselv Statsrealskole med Gymnasklasser representerte en vesentlig styrking av de akademiske fagene. Gymnaset ble integrert med Bardufoss Videregående Skole i 1982 og ble samlokalisert på Bardufoss.

I arrangementet var det innslag av både bygdehistorisk karakter ved Vidkunn Haugli og lokal kultur ved musiker Dagfinn Hansen. Festmiddagen ble arrangert med tre kulinariske retter.

Her ble også flere festtaler framført, blant annet ved Kirsti Haaland og Steinar Høeg for hver av linjene, samt noen uforglemmelige taler fra lærerne, Rønning Tollefsen og Sverre Monsen.

Arrangementet ble avsluttet med mange rosende ord av meget tilfredse deltakere!