Direktoratet vil ikke tillate uttak av jervetispe med unger i Bardu – avslår fire søknader

FIKK NEI: Søknaden om å få tatt ut jervetispe med valper i Bardu er avslått. Dette bildet er fra et valpekull i Målselv for to år siden, tatt med viltkamera. Foto: Statens naturoppsyn

Miljødirektoratet nei til å fjerne rovdyret til tross for at jervetispa har vært et problem for både reindrifta og sauenæringa i Salangsdalen. De blir heller ikke gitt tillatelse til å ta ut valpene den har fått i vår.