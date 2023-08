Finansministerens besøk:

Forleden var Bardufoss leir vertskap for finansminister Trygve Slagsvold Vedums presentasjon av nysatsing i Hæren. Setermoen får stridsvogn-simulator.

Publisert: 23.08.2023 kl 06:00

Trygve Slagsvold Vedum ble tatt imot av Sp-ordførerne Bengt Magne Luneng og Toralf Heimdal, sammen med hærsjef Lars Sivert Lervik. Det har blitt tatt beslutning om styrking av Forsvaret i nord og under besøket kunne finansministeren presentere en nyhet som har vært etterspurt i lengre tid.

– For å styrke Hærens mulighet til mer effektiv trening investerer vi nå i en stridsvognsimulator som skal plasseres her i indre Troms. Dette gjørat Hæren kan få inn flere treningstimer. Det vil gjøre det lettere for folk i Forsvaret å jobbe og bo her i regionen, sier Vedum.

Videre arbeid

VERDIFULLE REDUSERINGER: Med Stridsvogn simulatorer implementert i Forsvaret vil kostnader, utslipp og belastning reduseres. Simulatorene vil plasseres både på Setermoen og Rena. Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

Finansministeren vektla også at de vil jobbe framover med hvordan de kan styrke denne viktige regionen. Noe de mener er viktig, da det er mye kunnskap og historie her. Vedum omtaler også Forsvaret som viktig for mange andre deler av samfunnet og bidrar til at det er attraktivt å bosette seg her. Det er ordføreren i Bardu kommune fornøyd med.

– Det er arbeidsplasser, i tillegg bygger det opp kompetansemiljøet slik at man ikke bare har kuler og krutt, og folk som øver her. Det at vi også begynner bygge opp kompetansearbeidsplasser er kjempeviktig. Det er første steg i digitaliseringen og få slike systemer, det er veldig viktig for Bardu-samfunnet og Forsvaret selvfølgelig, uttaler Heimdal til Nye Troms.

– Det viser at de ønsker å satse her, og det har vært etterspurt i Forsvaret i mange år. Så dette er skikkelig bra, fortsetter han.

Topp moderne Hær

Orlogsmester i Hærens kommunikasjonsavdeling, Rolf Ytterstad, forteller om effekten dette vil ha for Forsvaret.

– Stridsvogn er et hovedkampsystem for Hæren. Simulatorsystemene skal til sammen legge til rette for integrert trening av systemet som helhet og dermed en topp moderne Hær, forteller han.

Simulatoranlegg vil bli plassert nært der daglig utdanning og drift foregår, det vil si både på Setermoen og Rena. Det vil derimot ta litt tid før systemet er implementert.

MODERNISERES: Rolf Kulseng Ytterstad fra Hærstaben/Kommunikasjonsavdelingen, forteller at simulatorsystemene vil legge til rette for en topp moderne Hær. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

– Simulatorene utvikles på basis av endelig utforming av vognene. Simulatorer for vognfører, skytter og vognkommandør leveres etter plan fra høsten 2026 eller 2027. Simulator for stridsvognstropp leveres etter plan fra 2028, forteller Ytterstad.

Dette tiltaket vil høyne kvaliteten på utdanningen i Forsvaret, og vil redusere kostnader og belastning ved reising til Rena for personellet og de nye stridsvognene. Det er også bra for klima og miljø, da utslippet vil reduseres gjennom mindre reising og forbruk av drivstoff, med mer, utdyper Ytterstad.