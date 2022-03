VIKTIG Å VÆRE FORBEREDT: Sander Nilssen (t.v.) og Oskar Helgesen hos Lundberg Bilservice er enige med NAF i at det er lurt å tenke litt ekstra over hva en har med seg i bilen på vinterstid. Her med noe av det utstyret de selv anbefaler. Foto: Vera Lill Bjørkhaug