Her kan det bli boligfelt: – Det var interesse allerede før vi la det ut

Roar Lange på Karlstad har vurdert å selge tomter i Solvangveien i lengre tid. Med mange henvendelser på første salg, konkluderte han at det var på tide å forsøke selge resten og danne boligfelt.

Publisert: 22.08.2023 kl 14:00

Ved Målselv Bygg på Rossvoll, møter vi grunneier Roar Lange og selger hos Målselv Bygg, Hanne Moen. Lange har strukket ut en hånd til lokalaktøren for å bistå med boligbygging og salg av tomter han har i Solvangveien på Karlstad.

– Tanken var å rive et hus, men vi la det ut som et renoveringsprosjekt istedenfor. Der fikk vi nesten 50 stykker som var interesserte, og da tenkte vi at kanskje er tida inne for resten av tomtene også, forteller Lange.

LOKAL NÆRING: Når ideen om å selge tomtene kom opp igjen tok Roar Lange kontakt med Målselv bygg for et samarbeid. Der stilte den lokale bedriften og Hanne Moen opp med glede. Foto: Øyvind Ludvigsen

Dyrt å bygge

Med en fornuftig og komfortabel lokasjon midt mellom Bardufoss og Finnsnes, og med kort vei til skole og barnehage kan en eiendom her passe alle og enhver. Tomtene ligger også på trygg avstand fra vei og støy med en liten skogsvei som teller under én kilometer til Karlstad skole. Passende for barnefamilier, men åpent for alle, påpeker Moen og Lange. Det er heller ingen hemmelighet at det er behov for boliger i Målselv.

– Det er et sterkt behov. Det har ringt fra Øverbygd, Finnsnes, overalt. Til og med fra Tromsø, forteller Lange.

Aktørene hevder også at prisnivået på Karlstad tilfredsstiller mer enn andre plasser. Det tilbys også husbanklån med lavere rente enn andre steder. De har lagt ut to boliger som forslag på finn.no.

– Den ene er på 77 kvadrat, mens den andre er på 98. Da er vi på et sted mellom tre og 4,2 millioner på de to vi har lagt ut. Det er fullt mulig å bygge annet, men vi har tatt to som er rimelige. Vi er ikke låst til disse boligene og har allerede fått interesse på det med spørsmål. Det er spesifikasjoner på hva du kan bygge der, men innenfor plan er det mange muligheter, forteller Moen.

SLIK KAN DET BLI: Illustrasjonsbilde til forslag på ferdig hus. Moen og Lange sier det er spesifikasjoner på hva som kan bygges, men mulighetene er mange. Illustrasjon/grafikk: Systemhus

Byggeklar

Hvis noen skulle ønske å bygge et hus på Karlstad i nær framtid, er mulighetene gode i Solvangveien. Tomtene er klar for bygging.

– Vi er klar til å gå i gang. Skulle en slå til nå, kan en bolig være ferdigstilt i andre kvartal 2024, utfyller Moen og Lange.

Alle tomter er klar og regulert, med unntak av litt skog på tre av tomtene. Noe som kan fjernes i løpet av en dag. Enda mer kan også gjøres, ifølge grunneieren.

– Det fine er at boligområdet kan utvides dersom interessen blir så stor. Det er muligheter for å utvide på egen tomt, forteller han.