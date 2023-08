Ny minnelund ved Målselvkirka:

Rett før sommeren kom det et nytt tilskudd til Målselvkirka; en minnelund beregnet til de som velger å bli kremert.

Publisert: 22.08.2023 kl 19:00

Minnelunden ligger i den gamle delen av kirkegården og består av to granittblokker med navneskilt der navnene på de avdøde skal graveres inn, samt tre benker som de besøkende kan benytte seg av. Bakom er det ryddet vekk trær for å gjøre plass til urnene. I likhet med andre minnelunder som har kommet til i Norge kan lunden ved Målselvkirka nesten minne om en liten park.

– Ifølge Gravplassloven står det at det er lovpålagt å ha en navnet minnelund. Enda så ny denne lunden er har det allerede kommet opp tre-fire navn her, sier Monica Lund Larsen.

Hun tok nylig over jobben som kirkeverge i Målselv og er godt fornøyd med at minnelunden har fått plass på kirkegården. Etter hvert skal det også komme veg bort til området slik at det skal bli mer brukervennlig, både for de til beins og de med hjul. Den kommende vegen vil gjøre det enklere å komme fram om vinteren. Belysning langs denne vegen står også på listen over ting som skal på plass i den nærmeste framtid.

Flere velger kremasjon

På samme måte som familiene til de avdøde som har valgt å bli gravlagt i en kiste steller med gravene og pynter med blomster, skal de etterlatte kunne nyte en stille stund og minnes sine kjære på minnelunden.

– Det er mer anonymt med en slik lund. De pårørende kan få vite hvor urnene er gravlagt, men de har ikke lov å sette ned diverse pynt der urnene er begravd. Om folk likevel ønsker å ha med blomster kan disse settes ved selve steinstøttene, sier Larsen.

NY:

Den nye minnelunden har fått plass på den gamle delen av kirkegården. Foto: Anna Granheim Fjose

Ifølge kirketjener Are Haugli har det i seinere år blitt mer og mer vanlig på landsbasis å velge kremasjon framfor en ordinær begravelse hvor man blir stedt til sin siste hvile i en kiste. Den samme trenden gjelder også for Målselv.

– Vi har sett eksempler på andre plasser i landet hvor de har kirkegårder som er forbeholdt til urnebegravelser. Flere er nok oppmerksomme på muligheten for å kremeres. Folk kommer bort og sier «Dette var en bra idé, da slipper jeg å stelle grava hele tida.» Og mange ser det som en mer reinslig måte å forlate verden på, sier Haugli.

En navnet minnelund skal utformes slik at det er et godt sted å være, for ro og ettertanke. Det er også viktig at den er laget slik at den er et tilbud for alle, noe som vil si at den skal være tro- og livssynsnøytral. Beplantning er en viktig del av en navnet minnelund, og busker og trær skal brukes til å skjerme og ramme inn lunden.

Får nærhetsfølelse

– Det bør også være sitteplasser, slik vi har her. Noen ønsker å sitte slik at de kan se minnesmerket og området der urnen er satt ned. Mens andre har behov for å trekke seg litt tilbake og se utover landskapet. Det skal heller ikke være for stor avstand mellom minnesmerket og gravstedet, noe vi har fått til her. På den måten vil de etterlatte få den nærhetsfølelsen. Steinene er ikke større enn at man lett kan finne igjen navnene til sine kjære, sier Larsen.

Når ett ektepar dør er det også tatt høyde for at om den ene ønsker å bli begravd i en kiste mens den andre ønsker å bli kremert så skal de likevel få ligge ved siden av hverandre.

– Da blir de lagt på den vanlige kirkegården, og det blir gjort plass til både kista og urnen. De vil ligge i lag med en gravstøtte selv om den ene er kremert. Men det er jo klart, en kiste er større enn en urne. Om kona dør først, og ho vil bli kremert så vil urnen få en egen kisteplass, mens det også legges av plass til kista som kommer på ett seinere tidspunkt. I tilfeller der kistebegravelsen er først kan man bare sette urnen oppå kista, sier Haugli.

Med den nye minnelunden på plass ser Larsen og Haugli for seg at den gamle delen av kirkegården, som til nå har vært rimelig tom, blir mer brukt. De kan også fortelle at det er mulig å gjøre minnesmerkene mer personlig, ved å legge til for eksempel en blomst eller et hjerte. Disse plakettene er i rustfritt stål og er laget for å kunne tåle en støyt.

– Det skal være fint og respektfullt for de som ligger her, avslutter Larsen.