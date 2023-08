Snart blir det Aase-konsert på Fossmotunet:

Om bare noen veldig få dager er det konsert til ære for den legendariske og verdenskjente operasangeren fra Målselv – Aase Nordmo Løvberg. Og rigginga til konserten – den er godt i gang.

Publisert: 16.08.2023 kl 15:10

Den 19. august er det konsert på Fossmotunet i Målselv, og der skal Nordmo Løvberg æres med en konsert i det året ha fylt 100 år.

Ikke bare er dette en konsert som de som møter opp vil få se, men den skal også kringkastes på NRK for hele landet.

På konserten er det mange anerkjente sangere fra Den Norske Opera som skal synge. Blant annet kommer sopranen Maria Søberg, som regnes for å være en av landets beste sopraner.

Mezzosopranen Marianne Beate Kielland, baryton Audun Iversen, og tenoren Marius Roth Christensen kommer også.

I tillegg har Mellembygd Mannskor takket ja til å delta på konserten. Kringkastingsorkesteret (KORK) skal naturlig nok spille.

Har startet

Rigginga av scene og annet utstyr har allerede begynt å skje, og scenen har tatt form. På Fossmotunet møter Nye Troms Bjørn-Henning Guldbrandsen, som er sjef for Goldbrand Productions – selskapet som produserer konserten.

– Rigginga startet i går ettermiddag og da kom scenen inn på Fossmotunet. Nå gjelder det å bygge opp scenen, og det foregår i dag og i morgen. Så kommer NRK med sitt crew hit på torsdag. På fredag ettermiddag kommer Kringkastingsorkesteret, sier Guldbrandsen.

Tirsdag var Guldbrandsen i Oslo og overvar prøver til konserten – i Store Studio på Marienlyst i Oslo.

– Jeg var nede i Oslo i går og hadde siste forberedende møter. KORK er et nydelig og topptrimmet orkester. Det er så bra at vi har med lokale musikere som Nina Fjeldet. Vi satt i går sammen med KORK og så henne spille i Store Studio, og det tok virkelig fyr. Det var utrolig gøy, sier Guldbrandsen.

Lover fyrverkeri

Han er sikker på konserten «blir et fyrverkeri av en konsert».

– KORK gleder seg virkelig til å komme opp. Det er virkelig et ærefullt oppdrag for dem. Alle de store sangerne som er med her, har fra dag én vært veldig happy med å ha blitt spurt. Det er temmelig nøyaktig to år siden jeg traff Elsa Nymo her på Fossmotunet. Det var en tilfeldighet at jeg så at det i år ville vært 100 år siden Nordmo Løvberg ble født i år. Jeg er ikke spent på gjennomføringa, men det kribler i kroppen når det begynner å nærme seg. Jeg kjenner det i hele kroppen, sier Guldbrandsen.

Sperrer vei

Slik det ofte er med større arrangement, så vil veien måtte sperres av. Dette vil skje fra klokken 15.00 og fram til 20.00 på konsertdagen. Det er solgt 500 billetter til konserten, og det er ikke parkeringsplasser nok til alle. Derfor har arrangørene av konserten bestemt at de få parkeringsplassene som ligger tilknyttet Fossmotunet er forbehold de med bevegelsesvansker.

Guldbrandsen opplyser at billetter vil være i salg også ved inngangen til konserten.

– Det er også satt opp shuttlebuss fra Rema 1000 på konsertdagen, ifølge Guldbrandsen.

– Det er et begrenset antall parkeringsplasser her, men vi prioriterer de som har bevegelseshemminger. Det settes opp alternativ transport. Det er parkeringsplasser i sentrum eksempelvis der Rema 1000 er, og på Rustahøgda. Fra Rema 1000 vil det bli satt opp shuttlebuss.Detaljene rundt det kan man sjekke på «Aase Nordmo Løvbergs Venneforening» på Facebook, sier Guldbrandsen.

Været på konsertendagen ser ut til å være godt med 16 varmegrader på det varmeste, og tidvis sol.