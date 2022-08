Nye Troms

Stråler over besøkstallene tross ruskevær:

– Det har vært over all forventning

YNGSTE: Disse tre jentene var arrangementets yngste utstillere. Tonje, Signe og Hilde Mosli solgte øredobber og armbånd de hadde laget selv. Foto: Privat Foto: Privat

Over 250 personer fant veien til årets versjon av Malangsdagen. Dette til tross for et regnvær som kunne skremt alle og enhver.